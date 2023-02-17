В Волжском вандалы разбили «сердце»

Фото: администрация Волжского

В городе Волжский Волгоградской области разбили сердце, причем буквально. Вандалы повредили арт-объект «Я люблю Волжский», который находится на пересечении улиц Александрова и Карбышева. Несколько дней назад неизвестный разбили фигуру сердца. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии Волжского.

- В настоящее время сотрудники комбината благоустройства демонтировали арт-объект, отправив предприятию-изготовителю для проведения восстановительных работ. – отметили в городской администрации.

Арт-объект с признанием в любви к Волжскому уже не в первый раз становится жертвой вандалов. Его уже разбивали неоднократно. Сейчас знак в очередной раз отреставрируют, планируется, что через 6 дней его вернут на место. Волжанам напомнили, что на ремонт арт-объектов приходится тратить лишние деньги из городской казны.

- Средства, необходимые на восстановление конструкции, выделяются из муниципальной казны. Их можно было бы направить на другие работы по благоустройству, - заявили в мэрии.