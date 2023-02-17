В Волгограде пьяный водитель за рулем иномарки устроил массовую аварию, пострадали два человека

В Волгограде пьяный водитель устроил массовую аварию, пострадали два человека Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Тройная авария, в которой пострадали два человека, произошло 16 февраля в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, 36-летний водитель сель за руль «Опеля» в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал по улице Исторической.

- При перестроении у дома №191Б не предоставил преимущество в движении автомашине «ВАЗ» под управлением 20-летнего водителя и совершил с ним столкновение, после чего автомашину «ВАЗ» отбросило на автомобиль «ДАФ» с полуприцепом, - уточнили в пресс-службе региональной полиции.

В итоге травмы получили 20-летние водитель и пассажир «ВАЗа». Их госпитализировали в медучреждение, пострадавшим оказана необходимая помощь.