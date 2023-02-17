В «Ротор» за зиму перешел седьмой новый футболист

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» продолжает пополнять свой состав новыми футболистами. Волгоградский клуб подписал контракт с нападающим Дмитрием Мичуренковым. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора».

Дмитрию Мичуренкову 27 лет. Он родился в поселке Коммаяк Ставропольского края. Он является воспитанником ставропольской СДЮСШОР. За свою карьеру нападающий выступал за дубль «Рубина», «Газпром- Трансгаз-Ставрополь», «Факел», «Авангард», «Армавир», «Нефтехимик», «Нижний Новгород», казахстанский «Акжайык», ростовский СКА. В 2014 году футболист уже переходил в «Ротор», но не сыграл за «сине-голубых» ни одного матча. В первой половине текущего сезона Дмитрий Мичуренков был без клуба.

За «Ротор» форвард будет выступать под 95-м номером.

Отметим, текущей зимой волгоградский клуб пополнился уже семью футболистами. Ранее в «Ротор» перешли вратарь Сергей Самок, защитник Дмитрий Прищепа, полузащитники Юрий Завезен, Данил Шаталов, Алихан Шаваев, нападающий Дэвид Бигулаев.