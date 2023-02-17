В центре Волгограда тело женщины две недели пролежало в квартире

Следователи проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Центрального района Волгограда выясняют обстоятельства гибели 87-летней женщины, тело которой около двух недель пролежало в квартире. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, мертвую пенсионерку нашли 14 февраля.

Известно, что волгоградка жила одна в доме №31 на улице Пархоменко. Она долго не выходила из дома, перестала появляться во дворе, двери не открывала. Соседи забили тревогу. В итоге после вскрытия в квартире нашли мертвую женщину.

В настоящий момент проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.