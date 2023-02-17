В Волгоградской области изменили закон о капитальном ремонте домов

При капремонте домов в Волгоградской области подрядчикам будут конкретизировать виды работ Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградская областная дума приняла поправки в закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Нововведения внесены в соответствии с изменениями в Жилищном кодексе РФ. Теперь капремонт будет проводиться в соответствии с детальным перечнем работ, утвержденным региональным комитетом ЖКХ. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе регионального парламента. То есть перед работами подрядчикам будут давать подробный план работ, чтобы они не сделали чего-то другого.

Перечень работ и услуг будет устанавливать областной комитет ЖКХ. До конца месяца он подготовит приказ с уточнением вида ремонтных работ.

- Это позволит исключить целый ряд спорных моментов, которые возникают при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, потому что станет абсолютно понятен тот набор работ, который будет включен в перечень и обязателен для исполнения, - уверена депутат Волгоградской областной думы Валентина Гречина.

Ранее на федеральном уровне утвердили перечень из шести основных видах работ при капремонте многоквартирных домов. В список входят ремонт и модернизация внутридомовых инженерных систем, лифтов, крыши, фасада, подвала и фундамента. На региональном уровне этот перечень будет детализирован.