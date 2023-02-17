Не хочет подарков на 23 февраля 22% мужчин в Волгограде

Каждый десятый волгоградец ждет проявлений любви и внимания. Фото: Мария АНАНОВА

Каждый пятый работающий мужчина в Волгограде не хочет получать подарки на День защитника Отечества 23 февраля. По факту их не дарят каждому четвертому. При этом 10% представителей сильного пола хотели бы не материальных презентов, а проявлений любви и внимания. Еще 5% будут рады любому подарку. Такие данные опроса мужчин приводит сервис SuperJob, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Что касается самих подарков, то 13% мужчин в Волгограде были бы рады получить в подарок на 23 февраля автомобиль, еще 11% не отказались бы от денег, 9% не против новой одежды и аксессуаров. Меньше желающих получить в виде презента телефон, парфюм, нож или ружье – по 4-5%. По 2% респондентов назвали желанным подарком спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и путешествие. Остальных устроили бы аксессуары для авто, снасти для рыбалки, билеты в кино, часы, массаж и другие приятности.

На деле же каждый пятый получает в подарок одежду или аксессуары, чуть реже дарят парфюм или сувениры. А 12% мужчин охарактеризовали подаренное им как «всякая ерунда».