На полигоне под Волгоградом военные уничтожили вражеские позиции на БМП-3

Фото: пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие прошли боевую подготовку на танках БМП-3 на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, мотострелки стреляли по условным позициям противника из 100-мм орудия, 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ.

Перед практическими учениями военные прошли теоретическую подготовку, а также выполнили нормативы по заряжанию танка БМП-3, сборке-разборке пулемета Калашникова.

- Военнослужащие отработали занятие огневых позиций при ведении оборонительных действий, отточили навыки в маскировке техники, а командиры боевых машин корректировали ведение огня в динамично меняющейся мишенной обстановке, - добавили в ведомстве.