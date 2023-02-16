В Волгоградской области от отравления угарным газом умер 2-летний ребенок

Ребенок умер до приезда врачей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Страшная трагедия случилась во Фроловском районе Волгоградской области - 38-летняя женщина с 2-летним сыном отравились угарным газом. Ребенок скончался. Его мать была доставлена в районную больницу, но в итоге от госпитализации отказалась, сообщили volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

Спасти жизнь ребенка не удалось. По информации собственного источника, малыш умер, надышавшись угарным газом, еще до приезда машины скорой помощи.