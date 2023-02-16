В Волгоградской области похоронят Алексея Спесивцева, погибшего в ходе спецоперации

Похоронят бойца с воинскими почестями. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Завтра, 17 февраля, в Урюпинском районе проводят в последний путь Алексея Спесивцева, погибшего в зоне проведения спецоперации на Украине. Прощание пройдет в 12.00 в сквере Павших Борцов, похоронят бойца в хуторе Серковском с воинскими почестями, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию Урюпинска.

- Со всеми земляками мы скорбим по поводу смерти Алексея и выражаем самые искренние соболезнования его родным и близким, - говорится в сообщении администрации.

Алексей Спесивцев проходил срочную службу в 2010-2011 годах в инженерно-саперных подразделениях, где дослужился до звания сержанта. После демобилизации работал продавцом в урюпинском магазине сети DNS. Был мобилизован в сентябре 2022 года. В декабре отпраздновал свой 31-й день рождения. У него остались 9-летний сын, жена и мать.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Алексея и всех погибших в ходе СВО.