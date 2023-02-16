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НовостиОбщество16 февраля 2023 15:13

В Волгограде на три недели сузят дорогу на улице Электролесовской

Схему движения поменяют с 17 февраля по 10 марта 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дорогу сузят на три недели.

Дорогу сузят на три недели.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Советском районе Волгограда на три недели изменят схему движения на улице Электролесовской из-за подключения к сетям водоотведения и водоснабжения новых магистральных трубопроводов. Проезжую часть дороги сузят в обоих направлениях возле остановки «Улица 35-й Гвардейской» с 17 февраля по 10 марта 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Волгоградским автомобилистам придется выбирать другой маршрут, либо закладывать время на пробки в узко месте в часы пик. Новый водопровод и канализацию в Советском районе строят по проекту «Жилье», чтобы подключить к ним новые развивающиеся микрорайоны. Появится техвозможность провести коммуникации и к отдаленным поселкам. После того, как дорогу перекопают, подрядчик восстановит поврежденный асфальт, подчеркивают чиновники.