В Волгограде на три недели сузят дорогу на улице Электролесовской

Дорогу сузят на три недели. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Советском районе Волгограда на три недели изменят схему движения на улице Электролесовской из-за подключения к сетям водоотведения и водоснабжения новых магистральных трубопроводов. Проезжую часть дороги сузят в обоих направлениях возле остановки «Улица 35-й Гвардейской» с 17 февраля по 10 марта 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Волгоградским автомобилистам придется выбирать другой маршрут, либо закладывать время на пробки в узко месте в часы пик. Новый водопровод и канализацию в Советском районе строят по проекту «Жилье», чтобы подключить к ним новые развивающиеся микрорайоны. Появится техвозможность провести коммуникации и к отдаленным поселкам. После того, как дорогу перекопают, подрядчик восстановит поврежденный асфальт, подчеркивают чиновники.