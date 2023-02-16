В Волгограде в школе и четырех районах отключат электричество 17 февраля

Из-за плановых работ в пятницу обесточат дома и школу в 4 районах Волгограда Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде 17 февраля некоторым жителям придется столкнуться с коммунальными неудобствами. На ряде адресов пройдут отключения электричества из-за плановых работ. Без света останутся дома на девяти улицах, а также одна школа. Частично обесточат 4 района – Дзержинский, Центральный, Кировский и Красноармейский, рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград».

В Дзержинском районе электричество с 8.00 до 17.00 отрубят на бульваре 30-летия Победы, 15а, 15д, 15г. В Центральном районе света не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Двинской, 10, 12, 14, ул. Ткачева, 9, 11, 12, 13, 14, а также в школе «Поколение» на Ткачева, 7.

В Кировском районе с 11.00 до 16.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители ул. Козака, 9б. В Красноармейском районе с 11.00 до 16.00 обесточат следующие адреса: ул. Минская, 211-249, 234-240, ул. Марата, 2-20, ул. Лесобазовская, 1-27, ул. Шота Руставели, 1-23, 2-24, ул. Симферопольская, 230-236, 251-255.