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НовостиОбщество16 февраля 2023 13:56

Бочаров обсудил молодежные вопросы на встрече с Советом ректоров

Губернатор Волгоградской области провел рабочую встречу с ректорами вузов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Глава региона встретился с ректорами вузов.

Глава региона встретился с ректорами вузов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На встрече с Советом ректоров волгоградских вузов губернатор Андрей Бочаров обсудил вопросы подготовки востребованных для экономики кадров и организацию молодежного фестиваля #ТриЧетыре вместе со студентами, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

На встрече с руководителями вузов обсудили, какие профессии и направления подготовки будут востребованы в будущем в регионе и в стране в целом. Этот вопрос станет одним из основ десятилетней программы развития Волгограда и области. Перед встречей с ректорами глава эту тему, как и организацию фестиваля в 2023 году, глава региона также обсудил с молодежью.