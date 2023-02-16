Бочаров обсудил молодежные вопросы на встрече с Советом ректоров

Глава региона встретился с ректорами вузов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На встрече с Советом ректоров волгоградских вузов губернатор Андрей Бочаров обсудил вопросы подготовки востребованных для экономики кадров и организацию молодежного фестиваля #ТриЧетыре вместе со студентами, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

На встрече с руководителями вузов обсудили, какие профессии и направления подготовки будут востребованы в будущем в регионе и в стране в целом. Этот вопрос станет одним из основ десятилетней программы развития Волгограда и области. Перед встречей с ректорами глава эту тему, как и организацию фестиваля в 2023 году, глава региона также обсудил с молодежью.