Волгоградца осудили за ложное сообщение о минировании ТРК «Парк Хаус»

Суд вынес решение. Фото: Игорь БУЛАТОВ

16 февраля Дзержинский райсуд Волгограда вынес приговор Михаилу Д., обвиненному в ложном сообщении о минировании ТРК «Парк Хаус». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, инцидент случился в ноябре 2022 году. Мужчина пришел в торговый центр, чтобы воспользоваться банкоматом. На месте от потерял сумку и обратился к охранникам за помощью. Сотрудники отказали, что очень обидело волгоградца. Он решил им отомстить.

- С целью нарушения общественного порядка, дестабилизации обстановки, создания паники, осуществил звонок в службу экстренной помощи «112» с сообщением о не соответствующих действительности сведений о готовящемся террористическом акте, - уточнили в райсуде.

На место приехали полицейские, спасатели, врачи. После осмотра помещений выяснилось, что сообщение было ложным. Когда мероприятия закончились, Михаил вернулся в ТРК и нашел свою сумку. В итоге он стал фигурантом уголовного дела по статье 207 УК РФ. Ему дали 2 года условно. Также мужчина выплатит затраты на эвакуацию.