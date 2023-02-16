В Волгоградской области на пункте переработке нефти загорелась скважина

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Сегодня, 16 февраля 2023 года, в Котовском районе Волгоградской области произошел пожар на скважине в районе сборного пункта. Загорелась емкость с остатками нефтепродуктов на площади 10 квадратных метров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Около 10.45 на телефон диспетчера поступило сообщение о пожаре. Сотрудники пожарно-спасательной части №43 оперативно прибыли на место происшествия и уже в 10.59 потушили разбушевавшееся пламя.

К счастью, на нефтяном пожаре никто не пострадал. Причины возгорания предстоит установить.