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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 13:19

В Волгоградской области на пункте переработке нефти загорелась скважина

Пожар удалось оперативно потушить
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Кадр видео kotovo101/t.me

Кадр видео kotovo101/t.me

Сегодня, 16 февраля 2023 года, в Котовском районе Волгоградской области произошел пожар на скважине в районе сборного пункта. Загорелась емкость с остатками нефтепродуктов на площади 10 квадратных метров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Около 10.45 на телефон диспетчера поступило сообщение о пожаре. Сотрудники пожарно-спасательной части №43 оперативно прибыли на место происшествия и уже в 10.59 потушили разбушевавшееся пламя.

К счастью, на нефтяном пожаре никто не пострадал. Причины возгорания предстоит установить.