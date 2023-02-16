В Волгоградской области прогнозируют 20-градусный мороз и магнитную бурю

Крепкий мороз и магнитная буря ждет волгоградцев в ближайшие дни Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшие дни погода будет испытывать на прочность жителей Волгоградской области. В регион возвращаются 20-градусные морозы. Кроме того, в Волгограде ожидается магнитная буря.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в течение суток 17 февраля по области прогнозируется снег, в Волгограде без существенных осадков. В отдельных районах туман и изморозь, на дорогах стоит быть аккуратными - образуется гололедица. В ночь на пятницу температура воздуха в районах будет -8...-13º; при прояснениях до -18º, днем -2...-7º. В Волгограде -12...-14º, -4...-6º.

18 февраля станет еще холоднее. Местами также будет снег, туман и изморозь. Температура воздуха в ночь на субботу по области составит -8...-13º; при прояснениях -15...-20º, днем -1...-6º. В Волгограде в ночные часы -15...-17º, днем -2...-4º.

Возмущение геомагнитного поля в Волгограде будет 18 февраля. Магнитосфера будет возбуждаться в полночь в субботу. Сама магнитная буря в 5 баллов будет с 3.00 до 9.00 18 февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. В этот день метеозависимые волгоградцы могут испытывать головную боль и в целом плохо себя чувствовать.