Волгоградцы не определились, по какому времени хотели бы жить

Часть волгоградцев мечтает жить по местному времени, часть - крутить стрелки два раза в год. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время. Каждый пятый волгоградец хотел бы вернуться к сезонному переводу стрелок. При этом самым популярным ответом среди жителей города-героя стал вариант «зимнее время». В то же время 3 из 10 респондентов не хотят никаких изменений. Такие парадоксальные данные опроса сервиса SuperJob приводит сайт volgograd.kp.ru.

Интересно, что мнение опрошенных разделилось. Только 22% жителей города-героя хотели бы жить по сезонному времени, переводя стрелки часов дважды в год – весной и осенью. Целых 29% участников опроса устраивает то, как мы живем сейчас. Всего лишь 9% хотели бы жить по летнему времени. А 27% и вовсе все равно.

Что касаемо возраста респондентов, то здесь все еще гораздо путанее. Жители старше 45 лет, а их 22%, больше других хотят вернуться к переходу на зимнее и летнее время. Женщины предпочитают оставить все как есть – 37%, а вот мужчины и молодежь вовсе придерживается пассивной позиции – ответили, что им все равно 43% представителей сильного пола и 40% волгоградцев младше 34 лет.

Конечно, выборка не презентабельна, а войны за время идут в Волгограде не первый год, разделив жителей на два лагеря.