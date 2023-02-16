В 2022 году прокуратура выявила 2680 коррупционеров в Волгоградской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 2022 году прокуратура Волгоградской области выявила 2680 нарушений закона о коррупции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, к дисциплинарной ответственности привлекли около 2 тысяч должностных лиц, возбуждено 21 уголовное дело. Помимо этого, прокуратура добилась административного наказания для 134 виновников, а также отсудила более 171 миллиона рублей.

- Пристальное внимание уделено возмещению ущерба, причиненного коррупционными преступлениями и правонарушениями, органами прокуратуры предъявлено 39 исков о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции, на сумму свыше 153 миллионов рублей, - отметили в областной прокуратуре.

Добавим, что раскрываемость преступлений в этой сфере выросла за года сразу на 37,7%. В 2021 году выявили 924 факта нарушений законодательства.