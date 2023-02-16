В поселке под Волгоградом ликвидируют крупную коммунальную аварию

Под Волгоградом ликвидируют коммунальную аварию. Фото: Архив "КП". Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Светлый Яр Волгоградской области 15 февраля произошла крупная авария на канализационном коллекторе. Ее устраняют до сих пор. Сейчас специалисты готовятся установить постоянную муфту. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в коммунальных службах Светлого Яра, воду жителям не отключали.

- Работы велись с вечера 15, не прерываясь даже ночью. Отключения водоснабжения не производилось и не требуется, - отметили коммунальщики.

В настоящее время авария на трубопроводе, который проложен от Светлого Яра до пруда испарителя, локализована. На месте порыва работают 10 сотрудников МУП ЖКХ «Кировское КХ», задействовано 6 единиц техники. Был установлен временный ремонтный хомут. 17 февраля будут выполнены работы для полной ликвидации аварии, они также пройдут без отключения водоснабжения.