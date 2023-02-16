Молодежный фестиваль ТриЧетыре в Волгограде будет идти два дня на трех площадках

Фестиваль пройдет 23 и 24 июня 2023 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде готовятся ко второму молодежному фестивалю #ТриЧетыре, который в 2023 году будет идти целых два дня - 23 и 24 июня. Формат мероприятия в этот раз немного изменится, фестиваль проходить будет сразу на трех площадках – на стадионе «Волгоград Арена», в ЦПКиО и на центральной набережной. Об этом по итогам встречи губернатора Андрея Бочарова с молодежью сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации региона.

Какой будет фестивальная программа – зависит от самой молодежи. Губернатор предложил студентам, школьникам и членам молодежных общественных объединений вносить свои коррективы. Со своей стороны глава региона пообещал оказать необходимую помощь и поддержку.

Первый областной молодежный фестиваль прошел в июне 2022 года на Центральной набережной Волгограда, его посетили 240 тысяч человек из разных регионов. Как и предыдущий раз, в рамках подготовки мероприятия сформируют оргкомитет. Его первое заседание в 2023 году должно состояться до 20 марта.