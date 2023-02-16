В Волгоградской области простились с погибшим в СВО медиком Николаем Пономаревым

Погибшего похоронили 16 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Камышине Волгоградской области 16 февраля 2023 года простились с погибшим медиком. Николаю Пономареву было 33 года. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, уроженец села Нижняя Добринка погиб в зоне спецоперации на Украине.

- В наших сердцах он навсегда останется прямым и честным человеком, достойным семьянином и хорошим специалистом, - рассказали в администрации Камышинского района.

Николай Пономарев окончил медколледж, на гражданке какое-то время работал медбратом, служил в медсанчасти. Его не стало при обстреле колонны. У погибшего в ходе СВО остались жена и два совсем еще маленьких сына.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Николая Пономарева и всех погибших в ходе СВО.