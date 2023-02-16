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НовостиПолитика16 февраля 2023 10:37

В Волгограде передали награды семьям пяти погибших в СВО военных

Церемония прошла в музее-панораме «Сталинградская битва»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде 16 февраля передали награды семьям военнослужащих, которые погибли в специальной военной операции на Украине. Церемония состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Родным павших были переданы ордена Мужества.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», награды были переданы семьям старшего лейтенанта Антона Баскакова, сержанта Антона Трегубова, рядовых Ильи Синицына, Александра Овчинникова, Юрия Черненко. Ордена Мужества вручали военный комиссар региона полковник Андрей Летунов и временно исполняющий полномочия заместителя губернатора Волгоградской области Валерий Головин. В церемонии приняли участие представители ветеранских, молодежных и патриотических организаций.