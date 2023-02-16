Обещали золотые горы: в Волгограде рухнула очередная финансовая пирамида

Волгоградцы не увидели ни высоких процентов, ни своих денег. Фото: Семен ШПАК

В Волгограде пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды. Более 80 человек отнесли в нее свыше 30 миллионов. 35-летний председатель кредитно-потребительского кооператива Сберкасса, базирующегося в Кировском районе, обещал вкладчикам золотые горы, но ни денег, ни процентов люди так и не получили. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- Дивиденды вкладчика выплачивались за счет новых клиентов, но обещанные проценты не поступали. Более того, вернуть свои вложенные ранее деньги волгоградцы так и не смогли, - прокомментировали в ведомстве.

Председатель выводил деньги по фиктивным договорам займов на счета подконтрольных лиц. Из-за финансовых махинаций пострадали свыше 80 человек, а общая задолженность составила более 30 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.