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НовостиПолитика16 февраля 2023 9:33

В школе в Волгоградской области открыли мемориальную доску погибшему в СВО военному

Память Андрея Черничкина увековечили в школе, в которой он учился
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: МКОУ "Ильмень-Суворовская СШ"

Фото: МКОУ "Ильмень-Суворовская СШ"

В Волгоградской области увековечили память военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. В Октябрьском районе в Ильмень-Суворовской средней школе открыли мемориальную доску Андрею Черничкину. Погибший боец был выпускником учебного заведения.

Как рассказали сайту www.volgograd.kp.ru в школе, в памятном мероприятии приняли участие родные военнослужащего, глава сельского поселения, педагогический коллектив школы, общественные деятели и юнармейцы. Андрей Черничкин был посмертно удостоен орденом Мужества.