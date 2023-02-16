В школе в Волгоградской области открыли мемориальную доску погибшему в СВО военному

Фото: МКОУ "Ильмень-Суворовская СШ"

В Волгоградской области увековечили память военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. В Октябрьском районе в Ильмень-Суворовской средней школе открыли мемориальную доску Андрею Черничкину. Погибший боец был выпускником учебного заведения.

Как рассказали сайту www.volgograd.kp.ru в школе, в памятном мероприятии приняли участие родные военнослужащего, глава сельского поселения, педагогический коллектив школы, общественные деятели и юнармейцы. Андрей Черничкин был посмертно удостоен орденом Мужества.