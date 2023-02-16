В Волгоградской области пересмотрели бюджет

Фото: Волгоградская областная дума

На заседании Волгоградской областной думы 16 февраля внесли изменения в закон о региональном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Поправки утвердили в двух чтениях. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облдумы, изменения в финансовом документе связаны с уточнением объема безвозмездных поступлений из федеральной казны и распределением средство по разным направлениям.

Финансирование по госпрограмме «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области» будет увеличено на 2 миллиарда рублей. Деньги пойдут на субсидии в виде имущественного взноса областному фонду жилья и ипотеки для реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также выросло финансирование социальной политики, образования, здравоохранения. 115,7 миллиона рублей пойдут на премию волгоградцам, которых наградят нагрудным знаком «Почетный донор России», и на оказание соцпомощи отдельным категориям жителей. По госпрограмме «Развитие образования в Волгоградской области» расходы станут выше на 49,2 миллиона рублей, по госпрограмме «Развитие здравоохранения в Волгоградской области» - на 2,1 миллиона рублей, по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области» - на 2,6 миллиона рублей.

99,8 миллиона рублей заложили в региональную госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика», деньги предусмотрены на поддержку малого и среднего бизнеса, гранты молодежных и социальных проектов. 37,6 миллиона рублей по госпрограмме «Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности» пойдут в фонд развития промышленности.