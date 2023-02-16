В Волгоградской области 14 февраля под мостом нашли тело мужчины

Следователи проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 14 февраля, в Камышине под Бородинским мостом местные жители обнаружили тело мужчины. Однако, в случившемся криминальной составляющей нет, о чем volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Известно, что мужчине было 47 лет и погиб он, предположительно, сорвавшись с моста. Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. По факту гибели человека назначена проверка.