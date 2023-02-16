Под Волгоградом пьяный водитель протаранил знак для пешеходов Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 15 февраля, в Михайловке Волгоградской области пьяный водитель на полной скорости протаранил знак для пешеходов и угодил в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 13.20 часов 39-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2114» ехал со стороны улица Магистральной в направлении улицы Энгельса. У дома №13 на улице Некрасова она потерял управление над машиной.

- Водитель не справился с управлением, совершил выезд на правую обочину с последующим наездом на препятствие, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге сам мужчина получил травмы, его пришлось госпитализировать. Водителей призывают соблюдать ПДД и не садиться пьяными за руль.