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НовостиЭкономика16 февраля 2023 6:57

В Волгоградской области на несколько копеек снизились цены на бензин

Подешевел бензин АИ-92 и АИ-95
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На волгоградских заправках подешевели две марки бензина

На волгоградских заправках подешевели две марки бензина

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области в течение последних недель цены на автомобильное топливо держались на одном уровне. За последнюю неделю они все-таки изменились, но в лучшую для автомобилистов сторону. С 6 по 13 февраля на 5 копеек подешевел бензин марки АИ-92, литр которого теперь в среднем стоит 47,99. Бензин АИ-95 стал выгоднее на 4 копейки, цена за литр на АЗС - 53,28 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Бензин АИ-98 продолжает в среднем стоить 59,81 рубля за литр. Цена дизельного топлива составляет 57,55.