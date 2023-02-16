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НовостиОбщество16 февраля 2023 6:28

Волгоградцев предупреждают об опасной молочке от предприятия-фантома

Роспотребнадзор просит сообщать о реализации продукции от ООО «ВкусноМол»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Роспотребнадзор просит сообщать о реализации продукции

Роспотребнадзор просит сообщать о реализации продукции

Фото: Олег Укладов

16 февраля Роспотребнадзор Волгоградской области предупредил жителей региона об опасной молочной продукции, поступившей в оборот. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, данный товар был произведен ООО «ВкусноМол». Однако в ходе проверки выяснилось, что данное предприятие является фантомом. Согласно информации, организация находится в Татарстане, при этом по указанному адресу никакую деятельность не осуществляет.

- Вышеуказанный изготовитель по указанному в маркировке адресу деятельность по производству молочной продукции не осуществляет, следовательно, является «предприятием-призраком», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Волгоградцев и бизнесменов, которые увидели продукцию от данного производителя, просят сообщать об этом в Роспотребнадзор (на этикетке должны быть следующие данные: Республика Татарстан, Мамадышский район, Олуязовское с.п, ИНН 7733384953, ОГРН 1227700293424).

Контакты для связи: +7(8442)24-36-30.