Волгоградцев предупреждают об опасной молочке от предприятия-фантома

Роспотребнадзор просит сообщать о реализации продукции Фото: Олег Укладов

16 февраля Роспотребнадзор Волгоградской области предупредил жителей региона об опасной молочной продукции, поступившей в оборот. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, данный товар был произведен ООО «ВкусноМол». Однако в ходе проверки выяснилось, что данное предприятие является фантомом. Согласно информации, организация находится в Татарстане, при этом по указанному адресу никакую деятельность не осуществляет.

- Вышеуказанный изготовитель по указанному в маркировке адресу деятельность по производству молочной продукции не осуществляет, следовательно, является «предприятием-призраком», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Волгоградцев и бизнесменов, которые увидели продукцию от данного производителя, просят сообщать об этом в Роспотребнадзор (на этикетке должны быть следующие данные: Республика Татарстан, Мамадышский район, Олуязовское с.п, ИНН 7733384953, ОГРН 1227700293424).

Контакты для связи: +7(8442)24-36-30.