Волгоградские поисковики за год установили имена 42 погибших защитников Сталинграда

Волонтеры подняли останки 1500 защитников города-героя. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области действует 55 поисковых отрядов, в которых состоят более 2 тысяч волонтеров. Благодаря стараниям активистов в 2022 году 42 бойца Великой Отечественной войны обрели свои имена, также найдено около 70 артефактов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете образования, науки и молодежной политики региона.

Так, в прошлом году волонтеры провели 53 экспедиции, в ходе которых обнаружили 1500 бойцов Красной Армии. Зачастую раскопки проводились совместно с добровольцами из других регионов страны. Так, например, во время совместной экспедиции поисковых отрядов из Волгограда и Татарстана, волонтеры нашли останки с документами, а затем восстановили имя командира отделения сержанта Вадима Бразина.

Волонтерам также удалось найти родственников погибшего бойца в Московской области. В период празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве волгоградские поисковики передали его книжку красноармейца родственникам.