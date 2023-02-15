МВД: волгоградцев массово взламывают в Telegram

Волгоградцев стали взламывать в мессенджере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие жители Волгограда и области за последние дни столкнулись со странной активностью в Telegram. В мессенджере фиксируется массовая рассылка, которая ведет к взлому. Волгоградские полицейские просят жителей быть осторожными в переписках, тем более стать жертвой взломщиков очень легко.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, пользователь получает сообщение якобы от знакомого, который на самом деле уже взломан, с просьбой принять участие в опросе или перевести деньги на лечение. А ниже указана ссылка, которая ведет на фейковый ресурс. Если человек попытается проголосовать, то у него запросят номер телефона и код.

- Сообщать эти сведения нельзя: вы дадите мошенникам доступ к вашему Telegram-аккаунту, контактам, группам, подпискам и иной конфиденциальной информации, - обратились к волгоградцам в региональном Главке МВД.

Жителей Волгоградской области просят не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их скинули знакомые или родные. Лучше позвонить человеку и сообщить, что на его аккаунте в Telegram странная активность.