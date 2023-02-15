Житель Волгоградской области скрывал в гараже 10 тысяч бутылок нелегальной водки и коньяка

Бизнес был прибыльным. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Калачевском районе полицейские обнаружили почти 10 тысяч бутылок нелегального алкоголя. В гараже при частном доме 59-летний мужчина хранил огромное количество немаркированной водки и коньяка на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

- Мужчина приобретал нелегальный алкоголь в другом регионе, перевозил товар к себе домой, складировал в гараже, а уже после сбывал его знакомым, - прокомментировали в областном главке.

Во время обыска изъяли около 10 тысяч бутылок нелегальной водки и коньяка или почти 5 тысяч литров. Плюс к этому 2 тысячи литров этилового спирта, разлитого в канистры по 5 и 10 литров. Помимо алкоголя сотрудники правопорядка обнаружили у бутлегера 500 тысяч рублей и 2,5 тысячи евро, полученные от продаж.

На бизнесмена, торгующего из-под полы возбуждено уголовное дело по статьям «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и «незаконные производство и оборот алкогольной продукции» в особо крупном размере.