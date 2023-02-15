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НовостиНедвижимость15 февраля 2023 14:27

На шести улицах Волгограда отключат электричество 16 февраля

Без света останется поселок в Краснооктябрьском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В четверг без света останется один поселок Волгограда

В четверг без света останется один поселок Волгограда

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде 16 февраля отключение электричества ждет частично только один район. В четверг из-за плановых ремонтных и профилактических работ обесточат поселок Солнечный в Краснооктябрьском районе. Без света останутся дома на шести улицах, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ресурсоснабжающую компанию «Россети Юг - Волгоград».

С 8.00 до 17.00 электричество отрубят в домах на улицах Большой кольцевой, Осенней, Листопадной, Романтиков, Жемчужной и Красивой.