Волгоградцы 18 февраля выйдут на «Лыжню России - 2023»

Лыжники выйдут на старт в субботу. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Жители Волгоградской области 18 февраля 2023 года выйдут на всероссийскую массовую гонку «Лыжня России». Главный спортивный старт состоится в Камышине, где заявили 1,5 тысячи участников. Также лыжную гонку устроят Урюпинске, Фролово, Михайловке и в районах. Выйдут на старт в этот день около шести тысяч спортсменов и любителей региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облкомспорта.

Принять участие в «Лыжне России» сможет любой желающий, но понадобится справка о состоянии здоровья. В Камышине лыжню проложат в парке ВНИАЛМИ 5-го микрорайона. Спортсмены и любители смогут поучаствовать в забеге на четырех дистанциях. 1200 м – для начинающих, 2,5 км, 5 км и 10 км – для опытных лыжников.

Регистрация участников начнется в 10.00. Откроют соревнования 18 февраля в 11.30. Массовый забег стартует в 11.45, в 12.10 – любители, в 12.50 – спортсмены. Для гостей на старте подготовят развлекательную программу. Подать заявку на предварительную регистрацию и присвоение номера можно на почту gorsportkam@yandex.ru.