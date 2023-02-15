В Волгограде с 3 марта пустят кораблики на Культбазу

Кораблики за Волгу пустят в начале марта. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

C 3 марта 2023 года в Волгограде стартует навигация. Первым откроется речной маршрут «Волгоград - Культбаза». До начала его работы специальная комиссия осмотрит береговую черту в местах причаливания судов, также в феврале проведут замеры глубины русла, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

с 3 по 23 марта 2023 года теплоходы по маршруту «Волгоград - Культбаза» будут ходить четыре раза в сутки по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. На Сарпинский кораблики будут отчаливать в 8.15 и 15.30, с острова в большой Волгоград – в 9.30 и 16.40. Цена билета – 100 рублей с человека в одну сторону, детский билет (от 5 до 10 лет) – 50 рублей, за багаж возьмут 61 рубль.

С началом дачного сезона, когда увеличится пассажиропоток, число рейсов на остров Сарпинский начнут увеличивать. На максимум выйдут к лету. Как только позволит гидрологическая обстановка, речной транспорт пустят и по другим маршрутам Волгограда, рассказали городские власти.