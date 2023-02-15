«Ротор» расстался с тремя футболистами и начал третий сбор

Фото: СК "Ротор"

У «Ротора» 15 февраля начинается третий зимний сбор. Волгоградская команда прибыла в Кисловодск, где будет тренироваться до 27 февраля. На сбор тренерский штаб взял 27 футболистов. Среди них воспитанники академии волгоградского клуба – защитник Алексей Погудин, полузащитник Александр Воловенко и нападающий Дмитрий Пономарчук, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора».

Полный список игроков «Ротора», отправившихся на сбор в Кисловодск:

Вратари — Литвенок, Нелюбов, Олейник, Самок.

Защитники — Зуйков, Кармаев, Обивалин, Пелих, Погудин, Прищепа, Шарков, Шильников.

Полузащитники — Ахмедханов, Бутаревич, Воловенко, Завезён, Карасёв, Родионов, Сафронов, Трифонов, Шаваев, Шаталов, Шмаков.

Нападающие — Бигулаев, Максименко, Пономарчук, Умаров.

Магомед Магомедов и Илья Мартынов пока не могут тренироваться, они восстанавливаются после травм. Еще с некоторыми футболистами «Ротор» решил расстаться. На просмотре в других командах находятся Дмитрий Вершков и Владимир Госинкеев. А с Максимом Мартусевичем, Сергеем Михайловым и Максимом Сухомлиновым контракты были расторгнуты по обоюдному соглашению сторон.