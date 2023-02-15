Власти Камышина возьмут крупный кредит, чтобы закрыть дыру в бюджете

Камышин берет многомиллионный кредит. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Администрация Камышина ищет деньги на погашение муниципальных долгов. Для того, чтобы погасить долг, образовавшийся в городском бюджете, власти города готовы взять многомиллионный кредит. Об этом volgograd.kp.ru стало известно из данных сайта госзакупок.

В представленном лоте указано, что администрация готова взять кредит на 2 года под 10,4% годовых. Общая сумма, с учетом выплаты процентов, составит 70 миллионов.

Все средства должны пойти на финансирование дефицита бюджета Камышина и погашение муниципальных долгов. Организация, готовая предоставить кредит, определится в ближайшие несколько недель.