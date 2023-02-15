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НовостиОбщество15 февраля 2023 12:00

Для школ Волгоградской области почти на 26 млн рублей закупят флаги и гербы РФ

Образовательные учреждения получат около 4000 государственных символов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Для волгоградских школ закупают флаги РФ

Для волгоградских школ закупают флаги РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области решили закупить новые флаги и гербы Российской Федерации для школ. На портале госзакупок появилось объявление о проведении аукциона. Заказчиком выступает государственная академия последипломного образования. Планируется закупить 3 836 флагов разного размера и гербов государства. На их покупку готовы потратить 25 миллионов 687 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на закупочную документацию.

Для школ региона приобретут 274 флага РФ размером 2,25 на 1,5 метра – их вывесят перед входами в учреждения. Еще закупят 2 740 настольных флагштоков золотого цвета с флагами размером 22 на 15 сантиметров. Также в закупке протокольные флаги, большие и малые гербы в рамках – каждого наименования по 274 единицы.

Заявки на торги будут приниматься до 28 февраля. Аукцион состоится 6 марта. После подписания договора подрядчик должен поставить государственную символику в школы Волгограда и области в течение 90 дней.