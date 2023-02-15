На юге Волгограда ночью сгорел аварийный двухэтажный дом

ЧП случилось на юге Волгограда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 15 февраля, на улице Олимпийской в Красноармейском районе Волгограда горел двухэтажный аварийный дом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, ЧП произошло ночью. Очевидцы позвонили диспетчеру пожарно-спасательной службы в 03.37 часов.

- Горело двухэтажное неэксплуатируемое здание размером 15х30 метров по всей площади. Пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.52 часов, - уточнили в областном ГУ МЧС.

Так как дом был ранее расселен, жильцов внутри не было. Пострадавших нет. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства ЧП и причины пожара.