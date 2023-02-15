Волгоградская область на 5 лет заключила соглашение с платформой «ЗаБизнес. РФ»

Бизнесу будут помогать в рамках еще одного проекта. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Губернатор региона Андрей Бочаров подписал договор о сотрудничестве региона с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателями «ЗаБизнес.РФ». Соглашение на 5-летний срок заключено в рамках всероссийской конференции для предпринимателей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Глава региона обсудил с генеральным директором платформы вопросы развития малого и среднего бизнеса, а также защиты прав предпринимателей, которые также будут решаться в рамках общего проекта. Дальнейшее сотрудничество должно помочь созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития бизнеса. В том числе устранению административных барьеров и снижению давления на предпринимателей.