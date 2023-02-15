Память воинов-интернационалистов почтили в Волгограде 15 февраля

Митинг прошел в парке Памяти. Фото: облдума

В 34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля 2023 года, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в парке Памяти на Спартановке почтили память воинов-интернационалистов Волгограда. К монументу «Три солдата с колоколом» в Тракторозаводском районе возложили цветы и венки чиновники и депутаты разных уровней, ветераны, сотрудники органов госбезопасности, общественники и простые волгоградцы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

Почтить память погибших воинов-интернационалистов также пришли их родители, вдовы и дети, ветераны боевых действий, некоторые из которых воевали в Афганистане. Многие уходили со слезами на глазах.

Более 9 лет длилась война в Афганистане. Там погибли свыше 15 тысяч российских солдат и офицеров, в том числе 179 из Волгоградской области. Всего в боевых действиях участвовали более пяти тысяч волгоградцев, напомнили в облдуме.