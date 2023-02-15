В автобусах Волгограда реклама зазывала студентов на танцы на барной стойке

В автобусах крутили неэтичную звуковую рекламу Фото: Екатерина СИМОХИНА

УФАС России по Волгоградской области завершил рассмотрение дела о рекламе в автобусах. В салонах общественного транспорта Волгограда во время поездок крутили звуковую рекламу заведения, где предлагается танцевать на барных стойках. Причем ролики звучали на маршрутах, которые следовали мимо Волгоградского госуниверситета, рассказали сайту volgograd.kp.ru в антимонопольном органе.

- Как выяснилось, именно около остановки университета в салонах звучала следующая реклама: «Не знаешь куда идти после института? Однозначно, танцевать на барной стойке и пропадать до утра! Ведь мы научим тебя правильно зажигать на вечеринках! Запомни адрес …. 18+», - отметили в региональном УФАСе.

На рекламу пожаловались жители Волгограда. В процессе рассмотрения дела выяснилось, что перевозчик после обращений горожан прекратил трансляцию рекламы бара. Экспертный совет по применению рекламного законодательства признал звуковые ролики аморальными и непристойными, которые неуместны в городских автобусах.

Рекламодатели и рекламораспространители пытались избегать представления антимонопольному органу достоверной и полной информации по делу. УФАС признало ее неэтичной, реклама нарушает этические требование и запрет на распространение в транспорте. Будет возбуждено административное дело.

- В соответствии с требованиями закона за неэтичность рекламы ответит рекламодатель, а за распространение звуковой рекламы в салоне автобуса также и рекламораспространители (перевозчик и рекламный агент), - уточнили в УФАС.