В Волгограде 15 февраля объявлен желтый уровень опасности из-за погоды

Сильный ветер и гололед опасны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сильная гололедица и предштормовой ветер пришли в Волгоградскую область. В связи с погодными условиями синоптики объявили 15 и 16 февраля 2023 года желтый уровень опасности на территории всего региона, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на Гидрометеоцентр России.

Специалисты предупреждают, что до полудня 16 февраля на дорогах из-за перепадов температур будет оставаться наледь, а в совокупности с сильным ветром это может привести к различным травам. В отдельных районах порывы могут достигать до 20 м/с.

Напомним, что коммунальщики в Волгограде продолжают убирать дороги и пешеходные зоны от снега и гололедицы, которая образовывается из-за резкий перепадов температур. За некачественную расчистку территорий Госжилнадзор обещал штрафовать управляющие компании.