На севере Волгограда завершается строительство котельной

Фото: администрация Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда завершается строительство котельной. Объект введут в эксплуатацию на улице Автомагистральной, 1б. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, введение блочно-модульной котельной позволит повысить качество услуг по теплоснабжению порядка 1000 жителей близлежащих многоквартирных домов.

В котельной подрядчик уже установил оборудование, в том числе два водогрейных котла, мощность каждого 1250 кВт. Также специалисты проложили подводные сети.

В ближайшее время планируются пусконаладочные работы, после них подрядчик переключит жителей Краснооктябрьского район на новую котельную.