В Волгоградской области в 2023 году проверочную нагрузку на бизнес снизят на 82%

Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко на во всероссийской конференции «ЗаБизнес: рейтинг регионов. Волгоградская область» обсудил вопросы административного давления на бизнес, а также проблемы уголовного преследования предпринимателей и связанные с этим трудности

Плановые и внеплановые проверки – настоящая головная боль для волгоградских бизнесменов. Ситуацию обсуждают и на федеральном уровне. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в 2023 году из 4 237 запланированных мероприятий решили исключить 3 451 или 82%. Что касается внеплановых проверок, но прокуратура региона настояла на снижении нагрузки сразу на треть - 2 621 исключили 690.

- Также прокурор региона подчеркнул значимость межведомственного взаимодействия при решении проблем бизнес- сообщества, акцентировав внимание на открытости органов прокуратуры в вопросах рассмотрения обращений предпринимателей, в том числе в формате личных приемов, - добавили в прокуратуре.