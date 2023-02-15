Волгоградский судостроительный завод пустят с молотка за миллиард рублей

Завод в Красноармейском районе продадут на торгах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Комплекс зданий ОАО «Волгоградский судостроительный завод» выставили на торги. Первоначальная цена лота 1,1 миллиарда рублей, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Имущество предприятия в Красноармейском районе внушительное. В состав завода входят здания складов, цехов, магазинов, производственное оборудование, краны, станки, прессы, сварочные автоматы, пожарные водоемы, трансформаторная подстанция, водопровод, а также транспорт – рейсовый буксир «РБТ-280» и теплоход служебно-разъездной «Судостроитель». Реализуемое имущество находится в Красноармейском районе Волгограда.

Торги пройдут 29 марта 2023 года. Победителем станет участник, назвавший максимальную цену.