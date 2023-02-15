В Волгоградской области будут судить курьеров мошенников из Ставрополя

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области полицейские завершили расследование уголовного дела на троих жителей Ставропольского края. Их будут судить за работу курьерами на телефонных мошенников. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Следствие установило, что 19-ти, 20-ти и 21-летние ставропольчане нашли в интернете объявление о работе курьерами. Во время переписки с работодателями молодые люди поняли, что становятся участниками приступной группы. Они должны были забирать деньги у пенсионеров, которых обманывали по телефону мошенники, рассказывая о ДТП с их близкими.

- С 22 по 23 июля 2022 года ставропольчане посетили четырех пенсионерок Камышина, в возрасте от 77 до 90 лет, у которых забрали в общей сложности 1 миллион рублей. Наличность злоумышленники перевели на счета организаторов преступлений, оставив себе небольшой процент, - отметили в региональном Главке МВД.

Курьеров мошенников отправили в СИЗО. Они признали вину частично. Уголовное дело направлено в суд.