Волгоградская область производит 96% горчичного масла в стране

Почти все горчичное масло в стране - волгоградское. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградская область является бесспорным лидером по производству горчичного масла и порошка в стране. В 2022 году в регионе произвели 7,8 тысячи тонн или 96% российского горчичного масла и 7,2 тысячи тонн или 74% объема отечественного горчичного порошка. На научно-практической конференции в ВолГАУ 15 февраля обсудили перспективы развития отрасли, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

В Волгоградской области работают крупнейшие производители масла и порошка из горчицы - «Сарепта» и «Родос». Первый завод мощностью 20 тысяч тонн, второй - до 10 тысяч. В ближайшие два года предприятия планируют почти вдвое нарастить объемы. Так, на «Сарепте» в результате модернизации мощности вырастут до 45 тысяч тонн продукции в год.

При этом семенами отечественной селекции регион полностью обеспечивает себя сам. Выращивают горчицу 97 сельхозпредпредприятий в 23 районах Волгоградской области. В прошедшем году они собрали более 52 тысяч тонн маслосемян.