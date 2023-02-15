Стали известны подробности смертельного ДТП с двумя фурами и УАЗом под Волгоградом

В ДТП погиб молодой водитель. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

15 февраля ГУ МВД по Волгоградской области сообщило подробности смертельного ДТП с двумя фурами и УАЗом, в котором погиб 22-летний водитель. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла накануне в 11.00 на трассе Р-22 недалеко от Элисты. Молодой водитель УАЗа ехал со стороны Волгограда. На 61-м километре он пошел на обгон.

- Совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком «Мерседес» в составе полуприцепа, после чего УАЗ отбросило на грузовой автомобиль «Форд» в составе полуприцепа, - рассказали в полиции.

22-летний молодой человек за рулем УАЗа получил смертельные травмы, он скончался на месте аварии до прибытия медиков. Организована проверка.