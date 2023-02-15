В Волгоград из аэропорта «Шереметьево» не смог вылететь самолет

Рейс выполнил исправный самолет Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде не смог вылететь самолет «Аэрофлота» из столичного аэропорта «Шереметьево». Инцидент произошел 13 февраля. Во время подготовки Airbus-320 к вылету персонал воздушной гавани обнаружил царапину на передней левой входной двери и вмятины на нижней поверхности правой плоскости крыла. Следов от посторонних предметов не было, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident.

Самолет был отстранен от полета. Однако пассажирам не пришлось оставаться в Москве. Вместо поврежденного Airbus в Волгоград отправилось другое воздушное судно. По информации онлайн-табло, рейс задержался чуть более чем на час – вылет состоялся 13 февраля в 15.40 вместо запланированных 14.20. В «Гумраке» лайнер сел в 17.09.