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НовостиОбщество15 февраля 2023 8:13

Более миллиона рублей потратят волгоградские депутаты на поздравительные открытки

Облдума готовится поздравлять волгоградцев с Новым годом и днем рождения
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Конечно, открытки будут не такие, а из дизайнерской бумаги с белым перламутром.

Конечно, открытки будут не такие, а из дизайнерской бумаги с белым перламутром.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Волгоградская областная дума объявила аукцион на закупку открыток, предназначенных для праздничных мероприятий. Сумма лота немаленькая – 1 миллион 15 тысяч 740 рублей, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

В закупке указано, что депутаты приобретут 3 тысячи открыток трех видов: «Поздравляю!», «С Новым годом!» и «С днем рождения!». По документам они должны быть изготовлены из тонированной дизайнерской бумаги с белым перламутром.

Согласно закупке, появившейся на сайте 14 февраля, выбрать победителя аукциона должны уже 1 марта.